Andre Nõmm finfluencer’itest: investeerimisnõu ei peaks andma inimesed, kellel puudub kompetents

Kui ettevõtteid hinnatakse sageli käibe või kasumi järgi, siis CVKeskus.ee iga-aastane „Eesti ihaldusväärseim tööandja“ uuring annab hääle hoopis töötajatele. Mis muudab ühe ettevõtte nende silmis tõeliselt ihaldusväärseks? Kas see on töökoht, kus makstakse head palka? Või hoopis paik, kus väärtustatakse sõbralikku õhkkonda ja paindlikku töökorraldust?