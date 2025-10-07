Andre Nõmm finfluencer’itest: investeerimisnõu ei peaks andma inimesed, kellel puudub kompetents

Finfluencer’ite ehk investeerimisega seotud mõjuisikute kuuldavõtmine peaks tulenema nende professionaalsest taustast, rääkis finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.
- Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm selgitas, kas senistesse mõjuisikutesse tuleks suhtuda teisiti.
- Foto: Liis Treimann
Ta ütles, et on suur vastutus anda nõu inimeste varaliste õiguste teemal. “Investeerimisnõu ei tohiks anda inimesed, kellel see ekspertiis puudub," lausus Nõmm.
