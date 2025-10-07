Kuurortravikeskuse juht: Setomaad piirab elamispindade vähesus

“Kui noortele peredele või piirkonda tööle tulevatele spetsialistidele ei ole pakkuda kaasaegset ja taskukohast elamispinda, siis jäävad töö- ja elukohad täitmata,” kirjutab Värska Kuurortravikeskuse juhataja Kairi Ustav.
Foto: Kert Kruusakivi
Setomaa valla piirkonna konkurentsivõime sõltub sellest, kas Setomaal on võimalik elada ja töötada nii, et see oleks atraktiivne nii kohalikele kui ka uutele tulijatele.
Enne, kui hakata kohalike valimiste eel lubama uusi jalgrattateid või tänavavalgustust, tuleks suuremaid linnu ümbritsevates omavalitsustes teha selge plaan, kuidas saada järgmise nelja aastaga oma valda vähemalt kolm uut targa tööstuse tehast, kirjutab Eesti masinatööstuse liidu tegevjuht Andri Haran vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Ilma inimeste ja kasvavate sissetulekuteta ei teki ostujõudu, mis on kohaliku majanduse alus, kirjutab Setomaa sootska Rein Järvelill (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Kohaliku omavalitsuse tähtsaim tööriist on planeerimine, samuti tuleb tegeleda püsikuludega, et säiliks võime investeerida, kirjutab OÜ Kalla Mööbel tegevdirektor Robert Pajussaar vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Prestiižsete kinnisvaraprojektide arendaja, puitmööbli tootja ja tarnija LHM ettevõtete grupp emiteerib 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille vahendid eraldatakse laienemiseks Ameerika Ühendriikides ja Norras. Ettevõte juba alustas Ameerika turul oma esimese mägimaja projektiga, eesmärgiga korrata Skandinaavias saavutatud edu. Täna algas 3,5 miljoni euro väärtuses digitaalsete võlakirjade esimene jaotusetapp. See on esimene seda tüüpi emissioon Balti riikides.