Tagasi 07.10.25, 10:47 Kuurortravikeskuse juht: Setomaad piirab elamispindade vähesus Setomaal peaksid poliitikud rääkima elamumajanduse arendamisest, ühenduste küsimuste lahendamisest ning tööjõu kättesaadavusest, kirjutab Värska Kuurortravikeskuse juhataja Kairi Ustav vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

“Kui noortele peredele või piirkonda tööle tulevatele spetsialistidele ei ole pakkuda kaasaegset ja taskukohast elamispinda, siis jäävad töö- ja elukohad täitmata,” kirjutab Värska Kuurortravikeskuse juhataja Kairi Ustav.

Foto: Kert Kruusakivi

Setomaa valla piirkonna konkurentsivõime sõltub sellest, kas Setomaal on võimalik elada ja töötada nii, et see oleks atraktiivne nii kohalikele kui ka uutele tulijatele.