Lenno Uusküla: omavalitsused peaksid kohalikust ettevõttest tulu saama
Ettevõtte tulumaksu kehtestamine ja selle jagamine omavalitsusega aitab mitte üksnes ettevõtlust tuua, vaid ka olla huvitatud kasumlikust ettevõtlusest, kirjutab Luminori peaökonomist Lenno Uusküla vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Enne, kui hakata kohalike valimiste eel lubama uusi jalgrattateid või tänavavalgustust, tuleks suuremaid linnu ümbritsevates omavalitsustes teha selge plaan, kuidas saada järgmise nelja aastaga oma valda vähemalt kolm uut targa tööstuse tehast, kirjutab Eesti masinatööstuse liidu tegevjuht Andri Haran vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Ma ootan, et Tallinna linnaisad otsiksid lahendusi, mis muudaksid ühistranspordiga tööle jõudmise mugavamaks ning aitaks piirata autode kasutamist, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Eestis oleks aeg avada tõsine debatt selle üle, kuidas jaotuvad nii otsustusõigus kui maksudena kogutavad vahendid riigi ja omavalitsuste vahel, kirjutab riigikogu liige Rain Epler (EKRE) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Kodulehe tegemine on paljudele tundunud keerulise ja ajamahuka projektina. Veel hiljuti käis see nii, et palgata tuli veebidisainer, kes rääkis justkui arusaamatus haldjakeeles, esitas seejärel uhke arve, kuid lõpptulemus polnud ikkagi päris see, mis vaja. Õnneks on need ajad tänaseks lõplikult möödas ning oma veebilehe saab luua igaüks ise disainerit, arendajat või tehnilist tuge omamata.