Norra naftafond müüb veelgi agaramalt Tallinna börsi aktsiaid

Maailma suurim investeerimisfond Norra riiklik pensionifond, mida kutsutakse ka Norra naftafondiks, saavutas teises kvartalis 6,4% tootluse, mis on suurim alates 2023. aasta lõpust. Tallinna börsilt on fond sel aastal juurde ostnud vaid üht ettevõtet.
Eestis välja töötatud süsteemid tagavad televisiooni ja raadio püsimise eetris ka siis, kui elektri- või internetiühendus katkeb. Levira koostöös riigiasutustega on üles ehitanud detsentraliseeritud võrgulahenduse ning tagab selle, et oluline info jõuab inimesteni igas olukorras ning sõltumata sellest, millises Eestimaa otsas parajasti viibitakse.