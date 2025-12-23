Märten Kress: oleme jätkuvalt pulliturul

Investor ja endine fondijuht Märten Kress leiab, et täpsete hinnasihtide ennustamine on mõttetu tegevus. Selle asemel peaks investoril olema kindel tegevuskava, mis peab vastu nii tõusudele kui ka mullide lõhkemisele.
Finantsinspektsioon koostab heade ja halbade tavade raamistikku rahatarkust jagavatele mõjuisikutele. Tuntud investorite hinnangul on ettepanek aga paisutatud üle võlli ning seda järgides pole enam võimalik nõu andagi.
AS PN Projecti tagatud võlakirju saab märkida 9. oktoobrini
Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida AS PN Projecti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud Riia A-klassi bürooarendust. Preses Nama Kvartālsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud 2027. aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas OP Banki, Deloitte’i ja teiste juhtivate ettevõtetega.