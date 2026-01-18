Gröönimaa ja Venezuela pinged sütitavad rallit: Euroopa kaitsetööstuse aktsiad sööstavad üles
Euroopa kaitsetööstuse aktsiad alustasid 2026. aastat võimsalt: Stoxx Europe Aerospace & Defence indeks on jaanuaris rallinud ligikaudu 15%, kustutades mõne nädalaga suure osa eelmise aasta tippude jahtumisest.
Elektroonikatööstuse Stoneridge Electronics endine juht Ardo Asperk, kes suvel ootamatult ametist priiks sai, liitus detsembris äsja loodud Eesti kaitsetööstusfirma Wehold OÜ juhatusega, näitab Infopank.
Eesti investorite aktsiatehingutele panid nii eelmise aasta viimase kuu kui ka terve aasta lõikes pitseri geopoliitika ja tehnoloogiasektori buum. Investoreid kollitas USA dollari nõrgenemine ning mure AI-mulli lõhkemise pärast.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.