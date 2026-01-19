Kanada avab uksed Hiinas toodetud elektriautodele ja annab Teslale eelise

Kui Wall Streeti analüütikud ja kohalikud optimistid ennustavad tehnoloogiasektori ja USA börsi jätkuvat tähelendu, siis kriitilisemad hääled hoiatavad "dot-com’i" ajastut meenutava mulli ja eelseisva volatiilsuse eest.
Eesti investorite aktsiatehingutele panid nii eelmise aasta viimase kuu kui ka terve aasta lõikes pitseri geopoliitika ja tehnoloogiasektori buum. Investoreid kollitas USA dollari nõrgenemine ning mure AI-mulli lõhkemise pärast.
Aasta investori tiitlikandja ja tänavune žürii liige Lev Dolgatsjov hindas tänavusi nominente kui erakordse panusega investoreid. „Praktiliselt võib öelda, et kõik nad vääriksid ka elutööpreemiat,“ ütles ta Äripäeva raadios.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.