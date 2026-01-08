Lev Dolgatsjov aasta investori nominentidest: kõik nad vääriksid ka elutööpreemiat
Aasta investori tiitlikandja ja tänavune žürii liige Lev Dolgatsjov hindas tänavusi nominente kui erakordse panusega investoreid. „Praktiliselt võib öelda, et kõik nad vääriksid ka elutööpreemiat,“ ütles ta Äripäeva raadios.
Eesti investorite aktsiatehingutele panid nii eelmise aasta viimase kuu kui ka terve aasta lõikes pitseri geopoliitika ja tehnoloogiasektori buum. Investoreid kollitas USA dollari nõrgenemine ning mure AI-mulli lõhkemise pärast.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?