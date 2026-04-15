Peeter Koppel börside taastumisest: turud käituvadki nii, et see teeks haiget võimalikult paljudele

Iraani sõda on energiahindade hüppe tõttu toonud investorite mõtetesse taas inflatsiooni. Fondijuhid näevad olukorras kindlaid võitjaid ja kaotajaid ning tunnistavad, et volatiised ajad pakuvad parimaid ostukohti.
Lähis-Idas puhkenud sõja halva stsenaariumi täitumisel tekib pikemaajaliselt surve marginaalidele, intressid ei lähe väiksemaks ning üle maailma halveneb krediidiressursi kättesaadavus, ütles varahaldur Peeter Koppel.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.