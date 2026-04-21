Trumpi Fedi juhi kandidaat jahutas turge

Volatiilsel turul eelistavad investorid üha enam stabiilset dividenditulu pakkuvaid aktsiaid ning analüütik Keith Speights toobki esile kolm sellist ettevõtet, millel nähakse potentsiaali nii sel kui ka lähiaastatel.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.