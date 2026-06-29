Kolm dividendikahurit, mis maksavad investorile üle 8% dividendi

S&P 500 dividenditootlus on langenud umbes 1% juurde, mistõttu peavad tulujahtijad mujale vaatama. Kolm üle 8% tootlusega aktsiat paistavad silma stabiilsema väljamakseajalooga, kuid kõrge dividend ei tule riskita.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- millised kolm üle 8% dividenditootlusega ettevõtet praegu analüütikute tähelepanu pälvivad;
- kuidas on nende firmade senine dividendiajalugu aidanud kõrget väljamakset investorile usutavamaks muuta;