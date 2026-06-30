Uurimise all skandaalne krüptoplatvorm kaotas Eestis tegevusloa

Rahapesu andmebüroo tunnistas kehtetuks Zondacrypto kaubamärgi all tegutseva BB Trade Estonia tegevusloa, sest ettevõte ei täitnud ettekirjutust ega viinud oma tegevust loa tingimustega kooskõlla.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks rahapesu andmebüroo Zondacrypto Eesti ettevõtte tegevusloa lõplikult kehtetuks tunnistas;
- kuidas jõudis Poolat raputanud krüptoskandaali uurimine Eestisse ja mida prokuratuur siin uurib;