Odav õppelaen ahvatleb investeerima, eksperdid hoiatavad riskide eest

Sügisest muutuvad õppelaenu võtmise tingimused oluliselt soodsamaks ja tudengitele kättesaadavamaks. Investorid arutavad, kas uute tingimuste valguses võiksid tudengid õppelaenu võtta hoopis investeerimiseks.
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artiklit lugedes teada:
- kas soodsam õppelaen võib olla tudengi jaoks mõistlik viis investeerimisega alustamiseks;
- millistel tingimustel peab Paavo Siimann õppelaenuga investeerimist arukaks ja millal mitte;