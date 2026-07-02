Tesla tarnetulemused purustasid ootused, Euroopa nõudlus tegi võimsa hüppe

USA investeerimispank Oppenheimer lükkas neljapäeval väidetavalt tagasi üha hoogustuvad spekulatsioonid Elon Muski raketiettevõtte SpaceXi ja elektriautode hiiglase Tesla võimalikust ühinemisest, viidates, et turg on selles küsimuses endiselt lõhestunud.
Suur tehisarubuum ei kohtle kõiki tehnoloogiasektori eliitklubi liikmeid võrdselt. Turuanalüüs paljastab karmi tõe: alates 2025. aasta algusest on laiapõhjalist S&P 500 indeksit suutnud lüüa vaid kaks seitsmest hiiust - Alphabet ja Nvidia.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.