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Tallink vedas teises kvartalis vähem reisijaid, kuid rohkem kaupa

Tallink Grupi reisijate arv vähenes juunis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 7,2 protsenti, 556 056 reisijani. Samal ajal kasvas kaubaveoühikute maht 2 protsenti, 22 993 ühikuni.
Kõige suurem reisijate arvu langus tuli juunis Eesti-Rootsi liinidel.
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