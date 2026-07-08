Wall Streetil karastunud investor: teenida 50% ei ole kangelastegu, kui sama palju võib kaotada

Investeerimine paistab kõrvalt palju efektsem, kui see tegelikult on, ütleb maailma suurimas riskifondis Bridgewater töötanud Paul Podolsky. Tema sõnul on filmis raha puudutava loo põnevaks tegemiseks vaja armulugu või seda, et keegi sureks, ent tegelikkus on üllatavalt teistsugune.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Paul Podolski 50protsendilist tootlust petlikuks mõõdupuuks ja mida ta soovitab selle asemel jälgida;

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