Deutsche Bank ootab Metalt tugevat kvartalit: reklaamiäri veab ja tehisintellekt hakkab tulu tooma
Deutsche Banki hinnangul toetavad Meta tuleval kolmapäeval avaldatavaid kvartalitulemusi tugev reklaamiäri, kiirenenud tootearendus ja üha selgemad võimalused tehisintellekti tehtud investeeringutelt tulu teenida.
USA aktsiad liikusid reede kauplemise alguses ettevaatlikult ülespoole, samal ajal kui investorid hindasid uute üleilmsete tollitariifide, tehisintellektiga seotud kartuste, kõrgete naftahindade ja võlakirjade tõusnud tootluste mõju.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.