Iisrael valib uut juhti. Netanyahu võimu ähvardab lõpp
Iisraeli parlamendivalimistel lõppes teisipäeval hääletamine, esialgsetel andmetel heitlevad väga tihedas konkurentsis võidu nimel praeguse peaministri Benjamin Netanyahu valimisliit ja Gadi Eisenkoti juhitav opositsioon.
Investorid jälgivad teisipäevaseid valimisi tähelepanelikult, sest peaminister Benjamin Netanyahu võimalik kaotus võib vähendada nii Iisraeli kui ka laiema Lähis-Ida poliitilisi riske, vahendavad Reuters ja Associated Press.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.