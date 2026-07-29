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Pensionifondi vahetamise tähtaeg kukub: parimad fondid näitasid kahekohalist tootlust

Teise samba fondivaliku muutmiseks on aega 31. juulini. Kuid kas fondi tasub üldse vahetada ja mille järgi otsustada? Äripäev võrdles fondide tootlust ja tasusid ning küsis ekspertidelt, mida valikut tehes silmas pidada.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • mille põhjal soovitab Marin Vallikivi otsustada, kas pensionifondi vahetamine on üldse vajalik;
  • kuidas valida, kas uude fondi suunata ainult tulevased sissemaksed või ka seni kogunenud raha;
Kui pensionivara jagada mitme suuresti samadesse maailma aktsiatesse investeeriva indeksifondi vahel, ei pruugi see täita soovitud eesmärki. „Need indeksifondide sisud on ikkagi mingi 90% ulatuses enam-vähem kattuvad,“ tõdes Tuleva nõukogu esimees ja aasta inevstor 2023 Kristi Saare.
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