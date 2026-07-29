Pensionifondi vahetamise tähtaeg kukub: parimad fondid näitasid kahekohalist tootlust

Lapsele investeerimise suurim risk ei ole mitte vale fondi valik või turukõikumised, vaid see, et vanem keskendub lapse tulevikule nii palju, et jätab enda pensioni ja rahalise kindlustunde tahaplaanile, ütles Tuleva operatsioonide juht Sten Andreas Ehrlich Äripäeva hommikuprogrammis.