Storenti võlakirjapakkumine märgiti üle, aktiivseimad olid Eesti investorid
Storent Europe’i avaliku võlakirjapakkumise nõudlus ulatus 12,96 miljoni euroni, ületades algselt kavandatud 10 miljoni euro suuruse mahu. Ettevõte otsustas emiteerida võlakirju kogu märgitud summa ulatuses.
“Minagi arvasin, et rahvusvahelise moeäri tegemiseks tuleb New Yorki kolida. Ainult seal jõudvat inimesteni, aga kliendid võivad ka Eestisse tulla ja tulevad,” ütleb disainer Mariliis Pikkar, Marimo Fashion brändi looja.
2024. aastal pühkis kindral Martin Herem käed kaitseväe juhataja raskest tööst puhtaks, pani ukse enda järel kinni ja lahkus vaba mehena. Nüüd naaseb ta pauguga sinnasamma ministeeriumisse, mille aeglust omal ajal siunas, et ise ministrina teisiti teha.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.