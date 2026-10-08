Meta perverdiprillide tootja üllatas mind tugeva konkurentsieelisega

Septembris tuli Meta lagedale erinevate tarbijale suunatud toodetega, mille läbi tehisintellekt jõuaks inimeste igapäevaellu. See andis Meta aktsiale hoogu, kuid prille tootva Prantsuse firma aktsia leiab ennast aina sügavamates põhjades.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milline konkurentsieelis teeb Meta nutiprillide tootjast EssilorLuxotticast autori hinnangul ootamatult tugeva ettevõtte;
- miks ei pea aktsia suur langus ja Meta prillide kiire kasv veel tähendama head ostukohta investorile.