Analüütik prognoosib kiibihiiglase aktsiale kolmekordset kasvu
USA investeerimispanga D.A. Davidson analüütik tõstis mälukiipide tootja Micron Technology hinnasihi tervelt 3000 dollarini, leides, et turg alahindab ettevõtte kasvuvõimalusi ja eesootavat aktsiate tagasiostu.
Investor Toomase portfell lõpetas septembri uuel rekordtasemel, kuid kogu pilt pole sugugi roosiline. Kõige rohkem valmistas peavalu Novo, mille pikk langus on börsitoimetuse ajakirjanike kannatuse korralikult proovile pannud.
Arvutimälusid ja salvestusseadmeid tootva Microni aktsiat vaadates on lihtne teha viga ja öelda, et pöörase hinnatõusu järel on rong ammu läinud. Viimased tulemused annavad kindlust ja toovad ka tulemuste prognoositavust lauale.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.