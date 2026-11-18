Nvidia oodatust tugevamad majandustulemused ja helgem kasvuprognoos tõid tehnoloogiaaktsiatele pärast mitmepäevast langust leevendust. Kolmapäeval kerkisid USA börside avanemise eel aktsiaindeksite futuurid pärast nelja järjestikust languspäeva.
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- miks muutus Nvidia värske prognoos investorite jaoks kogu tehnoloogiasektori meeleolu pöördepunktiks;
- kuidas kommenteeris State Streeti strateeg Marija Veitmane, kas tehisintellekti buumi najal võib tehnoloogiaaktsiate tõus jätkuda.