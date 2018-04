Tavaline eestlane on võrreldes põhjanaabritega väga disainiteadlik

Huvitav on fakt, et tavaostjast eestlane on võrreldes soomlase või rootslasega rohkem disainile orienteeritud. Samas on Skandinaavia turg suhteliselt ühtne ning suuremas plaanis ühtib keskmise eestlase ettekujutus kaunist ja funktsionaalsest köögist skandinaavlase omaga, räägib Arens Mööbel ASi salongide juhataja Aune Meelind.

45% Arensi tehases valmistatud köögimööblikomplektidest läheb ekspordiks.

Kui kaua olete juba turul tegutsenud?

Firma ajalugu ulatub aastasse 1992, mil tudengitest vennad Mihkel ja Jaan Arens asutasid mööblit tootva väikefirma, millest tänaseks on saanud üks suurimatest köögitootjatest Baltikumis. Meie prioriteedid läbi aegade on olnud tootearendus ja innovatsioon. Täna iseloomustab Arensit tehnika viimase sõna järgi varustatud, suuresti robottehnoloogial põhinev masinapark.

Millega olete suutnud oma klientuuri kasvatada ja hoida?

Kindlasti on üks meie eelis olnud see, et tegu on eestimaise ja erakapitalil põhineva firmaga. Teine oluline edu alus on see, et erinevalt paljudest mööblisalongidest on Arensil oma, samanimeline tootjatehas. Ka ühtlase kvaliteeditaseme hoidmine on olnud heaks müügieeliseks.

Kuidas on Eesti turg teie silmis muutunud, mida tellitakse-küsitakse rohkem, mida vähem?

Valdav osa müüdavaid kööke on heledas gammas või pastelltoonides. Viimastel aastatel panustatakse rohkem tähelepanu kvaliteetfurnituurile, tööpinnana on au sees kivi ja liimpuit. Moes on eri värvitoonides ja praktilised sileda pinnaga keraamilised valamud, mida saab paigutada ka kivipinna alla. Maailmamessidel nähtu põhjal võib julgesti öelda, et meie köögimööbel on igati konkurentsis. Huvitav on fakt, et tavaostjast eestlane on võrreldes näiteks soomlase või rootslasega rohkem disainile orienteeritud.

Üldiselt ühtib keskmise eestimaalase maitse suuresti Skandinaavias levinud stiilidega. Moes on ajatud ja rahuliku planeeringuga, valdavalt heledas värvigammas köögilahendused.