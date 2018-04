Kuidas said alguse Eesti suurimad konverentsid?

Olin Eesti Hoiupanga juhatuse liige. Kõik algas sellest, et tahtsin teha Hoiupanga kliendikonverentsi. Üritust, kus panga ärikliendid räägivad oma tegemistest ning pankurid ja teised kuulavad. Tookord 1990ndate keskel oli Hoiupank ikka veel peamiselt tavaliste inimeste pank ja minu meelest oleks niisugune konverents olnud hea turundusüritus.

Praegu on ta läbirääkija ja juhib Eestis Catella tegemisi. Catella on keskendunud peamiselt suurte kinnisvaratehingute nõustamisele ja finantseerimisele. Selle tegevuse kõrval on Kokk ka mitme firma nõukogu liige, peab loenguid ja kirjutab raamatuid.

Oli rahuldamata nõudlust ja oli ka raha, millega riskida. Ja nii me jõudsimegi mõtte juurde teha lisaks Juhtimiskonverentsile veel Turunduskonverents ja Finantskonverents. Esimesega osutus asi lihtsaks – turundajad tahavad rääkida ja turunduse valdkond on nii kirju, et värskete teemade leidmine pole kuigi keeruline.

Järgmisel aastal tõstsime hinda kaks korda ja osalejaid oli üle 300, siis tõstsime veel hinda kaks korda, tõime välja loosungi “KÕIK ON KOHAL” ja lasksime lahti jutu, et kohad on juba täis ja avasime ootenimekirja. Osalejaid oli juba üle 500 ja kõik tõesti enam Endla teatri saali ei mahtunud.

Praegu on ta läbirääkija ja juhib Eestis Catella tegemisi. Catella on keskendunud peamiselt suurte kinnisvaratehingute nõustamisele ja finantseerimisele. Selle tegevuse kõrval on Kokk ka mitme firma nõukogu liige, peab loenguid ja kirjutab raamatuid.

Me ei teinud isegi osaühingut. Äripäevalt saime üllatavalt kergesti tasuta reklaampinna.

Mul oli kogu aeg mure, et Finantskonverents ei kesta kaua

Kolmandaks ei taha ju ükski ettevõte oma raamatuid täielikult avalikkusele avada. Katsu sa kedagi panna rääkima oma toodete omahinnast, marginaalidest, palgatasemest jms.

Eks me mõtlesime välja mõne nipi. Näiteks palusime sõltumatutel analüütikutel analüüsida võrdlevalt mõne sektori valitud ettevõtteid ja oma järeldusi laval esitada. Kutsusime samade firmade finantsjuhid sinna juurde kommenteerima, vastu vaidlema ja küsimustele vastama. Või siis otsisime välja finantsjuhid, kes olid mõnda uuemat finantskontseptsiooni oma firmas rakendanud, ning meelitasime nad rääkima plussidest ja miinustest.

Ometi oli mul kogu aeg mure, et erinevalt Juhtimiskonverentsist ja Turunduskonverentsist ei kesta Finantskonverents kaua. Uusi teemasid oli järjest raskem leida. Vähehaaval hakkas aga ilmnema, et Finantskonverents on kõikidest teistest ühes asjas väga erinev.

Juhtimis- ja Turunduskonverentsil oli ja on väike hulk andunud fänne, kes on alati kohal. Kõiki teisi tuleb igal aastal värske ja huvitava programmiga meelitada ning kogu aeg on ka väga palju uusi osalejaid.

Finantskonverentsi inimestest tulevad väga paljud aga igal aastal jälle. Muidugi peab olema programm värske ja aktuaalne. Kuid pole vaja sellist tulevärki nagu juhtimise ja turunduse valdkonnas. Võimalik, et see on seotud finantsistide loomuse ja treeninguga – asjade ilu on detailides, hästi timmitud traditsioonilised süsteemid on paremad kui proovimata uued, esinejad võivad minna päris finantstehniliseks, auditoorium suudab kaasas käia jne. Ning lõpuks, mis veel väga oluline – läbi aegade on Finantskonverentsi juures olnud entusiastlikud tipptasemel finantsspetsialistid, kes on programmi tegemist mitte ainult nõustanud, vaid päris sageli algusest lõpuni ka teinud.

Hea on näha, et Finantskonverents elab.

Aavo Kokk

Finantskonverentsid Pärnus