Leedu sulgeb piiri Valgevenega vähemalt kuuks ajaks

Lätis on idapiiri lähedal peatatud mitu tuulepargiprojekti seoses riigi kaitsehuvidega. Kaitseministeerium on koostanud kaardi, mis välistab paljud piirialad tuuleenergia arendamisest kuni 2027. aastani.
Ida-Virumaa on uus kuum koht uute tööstusinvesteeringute tegemiseks Eestis. Tööstustraditsioonid, toetusmeetmed, ettevalmistatud greenfeild projektid, valmiv üürikinnisvara tööstustele, puuduv NIMBY ja kättesaadav tööjõud on osa märksõnadest, miks viimastel aastatel on maakonda tehtud hulgaliselt uusi tööstusinvetseeringuid.