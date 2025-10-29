Venelased ostavad hiigelmahus kulda

USA otsus kehtestada sanktsioonid Venemaa suurimatele naftafirmadele Rosneftile ja Lukoilile on Donald Trumpi esimene reaalne surveavaldus Venemaa vastu, rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik. “Need ei ole sõnad, need on teod,” sõnas ta.