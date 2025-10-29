Venelased ostavad hiigelmahus kulda

Venemaa suuruselt teine naftatootja Lukoil teatas, et müüb oma rahvusvahelised varad, põhjuseks USA eelmisel nädalal kehtestatud sanktsioonid, et survestada Vladimir Putinit nõustuma relvarahuga Ukrainas, kirjutas Reuters.
USA otsus kehtestada sanktsioonid Venemaa suurimatele naftafirmadele Rosneftile ja Lukoilile on Donald Trumpi esimene reaalne surveavaldus Venemaa vastu, rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik. “Need ei ole sõnad, need on teod,” sõnas ta.
Ida-Virumaa on uus kuum koht uute tööstusinvesteeringute tegemiseks Eestis. Tööstustraditsioonid, toetusmeetmed, ettevalmistatud greenfeild projektid, valmiv üürikinnisvara tööstustele, puuduv NIMBY ja kättesaadav tööjõud on osa märksõnadest, miks viimastel aastatel on maakonda tehtud hulgaliselt uusi tööstusinvetseeringuid.