Rongilt maas ja (veel) hea meel

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Ei saanud sel nädalal rahulikult ühtegi lehte lahti võtta – igalt poolt vaatas vastu lugu suurest krüptomüntide vereööst.

Eks meedia erutusest võib aru saada: 2009. aastal loodud bitcoin „avastati“ laiema avalikkuse jaoks alles eelmisel aastal, krüptomündi suure sõidu ajal. Kui mingi asi oma väärtuse kümne- või kahekümnekordistab, siis on see isegi binaarsete optsioonide, langusele panustavate ETFide, valuutakursse manipuleerivate pankade ning 100kordse võimenduse ja riskantsete sendiaktsiatega harjunud finantsmaailma jaoks magus leid. Tavaaktsiad, mille taga on reaalsed ettevõtted, olid ühtäkki unustatud. Räägiti ICOdest (krüptomüntide esmapakkumine).

Mis seal salata, see oli hetk, kus ma end korraks vana ja väsinuna tundsin. „Miks sa ometi ei pane raha sinna, vaata, kuidas see kasvab,“ sosistas ahnus. Aga mõistuse hääl sai võitu – räägin juba aastaid seda juttu, et ära pane oma raskesti teenitud raha varasse, millest aru ei saa. Kuidas ma siis ise selle noa otsa komistan...

Ja vot bitcoinist ma aru ei saa, sel pole ju fundamentaalset väärtust ollagi – mis ei tähenda, et ta ei võiks asjana iseeneses hea olla. Just selles osas, kuidas need hinnaliikumised ikkagi toimuvad ja kes selle taga on. Ma olen harjunud sellega, et kui Tallinki kauplemismaht ja aktsia hind midagi imelikku teevad, siis lähen kibekiiresti aktsiaraamatute manu ja vaatan, kes seda raha seal liigutas. Näen näiteks kohe ära, et ohoo, Infortari mehed on müünud – selge sott.

Aga krüptoraha puhul on keerulisem. Pealegi, räägitagu mulle sellest detsentraliseeritusest pealegi, aga ikka kipub bitcoiniga nii olema, et suured tükid on väheste rikaste kätte koondunud. See on aga umbes nii, nagu investeeriksin Tallinna Vette – olen täielikult Tallinna linnakantselei ja hollandlaste United Utilitiesi meelevallas. Ainult et kui nende puhul on teada, et oma rahalehma nad enneaegselt nülgima ei hakka, siis krüptomüntide suuromanike puhul ma nii kindel pole.