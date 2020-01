Tuleproov teeb pensionireformile head

Valitsuse katse pensionireformi viimasel hetkel paindlikkust lisada on "too little too late", sest ekspertide kriitikaga ei arvestata piisavalt, leiab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Valitsus pikendas pensionireformi rakendumise tähtaegu ning sidus selle vastuvõtmise riigikogus kolmapäeval usaldushääletusega valitsusele, et vältida opositsiooni esitatud ligi tuhande parandusettepanekuga „juntimist“. Avaldusi saab hakata esitama augusti asemel tuleva aasta jaanuaris (sobivalt enne kohalikke valimisi), raha saab kätte alates septembrist.