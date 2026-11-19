Tagasi ST Tehisintellekt läheb appi tervishoiule: Priit Salumaaga meditsiinitehnoloogia tulevikust Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab ettevõtte Better Medicine asutaja Priit Salumaa, kuidas spetsiaalselt tervishoiule loodud tehisintellekt on muutmas vähidiagnostika tulevikku.

„Aitame arstidel leida vähki või tõsta selle leidmise tõenäosust skaneeringutelt, mis on tehtud hoopis muul põhjusel,“ märgib Salumaa saates. Ta toob näite, kus jalgrattalt kukkumise järel traumapunkti sattunud patsiendi kompuutertomograafia pildilt võib tehisintellekt märgata varases staadiumis väikest kasvajat, mis muidu võiks inimsilmal kahe silma vahele jääda. Edukad katsetused on juba tõestanud, et taolise tehisintellekti kasutamine aitab haigusi varem avastada, mis omakorda päästab elusid ja hoiab kokku sadu tuhandeid eurosid ravikulusid.

Saates tuleb põhjalikumalt juttu ka sellest, miks on selliste elupäästvate tehnoloogiate skaleerimiseks hädavajalik Põhja- ja Baltimaade vaheline tihe koostöö. Rahvastiku vananemise ja tervishoiusüsteemide ülekoormuse taustal on elutähtis ühtlustada piirkonna andmestandardeid, et patsiendiandmed ja uued tehnoloogiad saaksid riikide vahel sujuvamalt liikuda.

Saadet juhib Tarmo Virki. Podcast on inglise keeles.

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