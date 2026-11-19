Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab ettevõtte Better Medicine asutaja Priit Salumaa, kuidas spetsiaalselt tervishoiule loodud tehisintellekt on muutmas vähidiagnostika tulevikku.
- Better Medicine asutaja Priit Salumaa
- Foto: Erakogu
„Aitame arstidel leida vähki või tõsta selle leidmise tõenäosust skaneeringutelt, mis on tehtud hoopis muul põhjusel,“ märgib Salumaa saates. Ta toob näite, kus jalgrattalt kukkumise järel traumapunkti sattunud patsiendi kompuutertomograafia pildilt võib tehisintellekt märgata varases staadiumis väikest kasvajat, mis muidu võiks inimsilmal kahe silma vahele jääda. Edukad katsetused on juba tõestanud, et taolise tehisintellekti kasutamine aitab haigusi varem avastada, mis omakorda päästab elusid ja hoiab kokku sadu tuhandeid eurosid ravikulusid.
Saates tuleb põhjalikumalt juttu ka sellest, miks on selliste elupäästvate tehnoloogiate skaleerimiseks hädavajalik Põhja- ja Baltimaade vaheline tihe koostöö. Rahvastiku vananemise ja tervishoiusüsteemide ülekoormuse taustal on elutähtis ühtlustada piirkonna andmestandardeid, et patsiendiandmed ja uued tehnoloogiad saaksid riikide vahel sujuvamalt liikuda.
Saadet juhib Tarmo Virki. Podcast on inglise keeles.
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See podcast kuulub Põhjamaade Ministrite Nõukogu tellitud podcastide sarja.
AI to the rescue in healthcare: Priit Salumaa on the future of medical technology
In the latest episode of the series marking the 35th anniversary of the Nordic Council of Ministers' office in Estonia, Priit Salumaa from Better Medicine explains how specialised AI is revolutionising cancer diagnostics.
"We help doctors to find or raise the probability of finding cancer on the scans done for any other reason," Salumaa notes in the episode. He uses the example of a patient coming to the emergency room after a bicycle fall—while doctors check for trauma, the AI runs in the background and can spot a small, early-stage tumour in the corner of the scan that the human eye might overlook. Successful shadow tests have already proven that using this technology helps catch diseases earlier, ultimately saving lives and hundreds of thousands of euros in late-stage treatment costs.
The episode explores in detail why close collaboration across the Nordic and Baltic regions is absolutely crucial for scaling these life-saving technologies. Against the backdrop of an ageing population and overburdened healthcare systems, Salumaa emphasises that standardising digital health data across the region will allow patient records and innovations to move much more smoothly across borders.
The episode is hosted by Tarmo Virki. The podcast is in English.
This podcast is part of a series commissioned by the Nordic Council of Ministers.