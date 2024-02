Juubel

Ehitus5ECO: igale langusele järgneb tõus ja meie oleme selleks valmis

Botaanikaaed, palmimaja.

Ehitusettevõte Ehitus5ECO OÜ on 15 tegevusaasta jooksul ehitanud ja rekonstrueerinud kümneid suuremaid ja väiksemaid hooneid, kuid kõige mastaapsemad on kindlasti käimasolevad Tallinna Linnateatri kvartali ja Eesti Rahvusraamatukogu hoone rekonstrueerimised. Juhatuse esimees Margo Padar nendib, et viimased aastad on olnud küll pingelised, kuid ettevõtte juhtkond vaatab positiivselt tulevikku.

„Viimased aastad on olnud tõepoolest ehitusturul nagu ka majanduses üldiselt pingelised, üllatusterohked, vajanud kohanemist ja ümberorienteerumist. Heameelt teeb, et oleme probleeme lahendanud rahulikult, eesmärgile pühendudes, koostöös tellijate ja koostööpartneritega. Oleme suutnud vältida rumalat rapsimist ja ennatlikke otsuseid,” ütleb Padar. Ta lisab, et rõõmu valmistavad huvitavad projektid, meeskonna ühtsus, hea koostöö tellija, projekteerija ja ehitaja vahel, noorte inseneride pealekasv ning areng. Ja see, et kõik valmima pidanud objektid on valminud ja pooleliolevad valmimas.

Ehitus5ECO OÜ poolt teostatud tuntumad objektid: ● Põlva ja Rapla riigigümnaasiumide ehitus ● Kärdla Põhikooli ehitus ● FEB kesklao ehitus ● Trimtexi Pärnu tehasehoone ehitus ● Hotellide Kentmanni, Olümpia ja Centennial rekonstrueerimine ● Mustamäe kiriku ehitus ● Narva piiripunkt rekonstrueerimine ● Eesti Noorsooteatri rekonstrueerimine ● Hiiumaa Spordikeskuse ehitus ● Spordiselts Kalev keskstaadioni rekonstrueerimine ● Tallinna Botaanikaaia palmimaja ja kasvuhoone rekonstrueerimine ● Tallinna Loomaaia Pilvemetsa ehitamine ● Ida-Tallinna Regionaalhaigla, Magdaleena tervisekeskuse ja Hiiumaa Haigla rekonstrueerimine Praegu töös: ● Tallinna Linnateatri kvartali rekonstrueerimine ● Eesti Rahvusraamatukogu hoone rekonstrueerimine

Ehitus5ECO juhtkond usub, et igale langusele järgneb tõus, tuleb vaid koguda jõudu ja ideid ning hoida meeskonna vaimu ja vormi uueks tõusuks. „Väikeseid esimesi elavnemise märke eratellijate suunalt juba paistab. Meie kasutame seni meeskonna tugevdamiseks võimalusi, mida hetkel tööjõuturg pakub. Tunneme rõõmu töös olevatest projektidest ning ehitame objektid valmis nii, et saaksime olla uhked. Hetkel on meil käsil kaks väga huvitavat, unikaalset ja ehitustehniliselt keerukat objekti: Tallinna Linnateatri kvartali ja Eesti Rahvusraamatukogu hoone rekonstrueerimised. Need objektid inspireerivad ja pakuvad ka meie kogenumatele inseneridele väljakutseid ja panevad heas mõttes proovile.”

Tallinna Linnateatri kvartali rekonstrueerimine.

Padari sõnul on Ehitus5ECO eesmärk olla koostööpartner, kelle juurde tullakse alati tagasi järgmise ehitussooviga. „Meie põhimõte on lihtne: teeme asjad ära, peame kinni oma lubadustest ja töötame kliendi eesmärgi nimel. Ehituses ei saa unustada, kellele ehitatakse – olgu klient riik, kohalik omavalitsus, eraettevõte või eraisik! Alati tuleb ennast mõttes sättida tellija kingadesse, sest siis ei saa fookus kaduda. Ametnike, arhitektide, projekteerijate, alltöövõtjate, tarnijate, tootjate ning muude ehitusega seotud osapoolte soovide ja nõuetega tegeledes ei tohi kunagi unustada, et peamine on tellija eesmärgi täitmine,” selgitab ta. „Alati on eesmärgi saavutamiseks mitu teed. Meie eesmärk on valida optimaalseim tee nii, et tellija lõppeesmärgid oleks saavutatud, aga tagatud oleks ka projekteerijate, alltöövõtjate ning tarnijate rahulolu.”

Eesti Rahvusraamatukogu hoone rekonstrueerimine.

Liigne tagasihoidlikkus ettevõtluses vooruseks ei ole

Ehitus5ECO OÜ sai alguse 2009. aasta raske majanduskriisi ajal. „Ehitus- ja kinnisvaraturul olid keerulised ajad, paljud ettevõtted olid seotud suurte kohustustega ning kohanemine võttis aega. Olukord võimaldas aga palgata häid töötajaid ning olla madalatelt üldkuludelt alustades konkurentsivõimeline. Meil oli soov teha ehitusettevõte, kus asju tehakse seni tegutsenud ettevõtetest paremini,” meenutab Padar. Ehk siis võib öelda, et ettevõtlik vaim tahtis valla pääseda ja vabaneda tööandja kammitsatest ning selleks lihtsalt pidi midagi uut ette võtma. Käivitavaks jõuks saigi tulevaste osanike ühine arusaam, et aeg on küps rakendada kogemused ja õpitu uue ettevõtte hüvanguks ning alustada puhtalt lehelt.

Spordiselts Kalev keskstaadion peale rekonstrueerimist.

Asutatud sai ettevõte Ehitus5ECO, mis on 15 aasta jooksul kasvanud stabiilselt ja samm-sammult koos ehitusturuga. Kiirendiks oli riiklik CO2 programm aastatel 2010–2012, siis toimus esimene hüppeline kasv. „Alates sellest kasvas usaldus Ehitus5ECO vastu turul üldisemalt ning meie objektid läksid suuremaks ja keerukamaks. Meid märkasid ka eratellijad,” kõneleb Padar.

Oleme proovinud jälgida, et areng ja väljakutsed ei läheks korraga liiga suureks, vaid oleksid meeskonnale jõukohased. Kui aga samas on võimalik osaleda ägedas ja huvitavas projektis, siis haarame sellest ikka kinni ning viime asja ka kindlasti lõpuni. Liigne tagasihoidlikkus ettevõtluses vooruseks ei ole! Margo Padar Ehitus5ECO juhatuse esimees

Algusaastatel oli Ehitus5ECO klassikalise ehitusettevõte nägu: mõned insenerid, tublid ja oskajad töömehed ning palju tahet. Tänaseks on kasvatud peatöövõtuettevõtteks ning kindlana tuntakse end ka keerukamate objektide puhul nagu rekonstrueerimised, restaureerimised, insenertehniliselt väljakutsuvad objektid. Aga samal ajal on endiselt olemas ka enda kõrge kvaliteediga töömeeste brigaad.

„See võib kõlada klišeena, aga meile on toonud edu tugev ja kokkuhoidev meeskond. Asutajate ja juhtivate projektijuhtide seas on erineva kogemuse ja tugevustega ehitusinsenerid, mistõttu oleme suutnud olla edukad ehitus­turu erinevates segmentides. Peame oluliseks kaasavat juhtimist, see tähendab, et olulisemad otsused sünnivad projektimeeskondade ja juhatuse ühistel aruteludel,” ütleb Padar. Ta lisab, et meeskonna vaim ja vorm on hea ning selle säilimiseks tuleb pidevalt ja jätkuvalt tööd teha. Sest kui seljataga on tugev meeskond, aitab see vastu võtta ka keskmisest julgemaid otsuseid.

Ehitus5ECO poolt ehitatud Pilvemets Tallinna Loomaaias.

Ehitus5ECOs töötab ligi 40 inseneri ja kümmekond tublit töömeest. Ettevõte väärtustab inseneritööd ja -teadmisi ning leiab, et iga töötaja peab tundma oma väärtust. „Töötajad kannavad ju edasi meie ettevõtte põhimõtteid, et klient on kuningas ning erialane pädevus ja meeskonnatöö on kõige alus. Peame oluliseks ja soosime ka töövälist tegevust, korraldades erinevaid vaba aja üritusi, suvepäevi, osaledes erinevatel spordiüritustel, sest terves kehas on terve vaim. Meie motivatsiooni hoiab meeskonnavaim, töötingimused, huvitavad projektid, pidev enesearendamine ning põhimõte, et austa ennast ja teisi.”