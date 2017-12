Kuidas uuel aastal võlgadest vabaneda?

Ainult tellijale

Uuel aastal võlgade maksmine on üks levinumaid uusaasta lubadusi, mida antakse. Selle lubamine ja tegelik elluviimine on aga kaks erinevat asja, kirjutab MarketWatch.

Kõige paremini aitab võlgade maksmisele kaasa tervislike ja heade harjumuste loomine, ütlevad eksperdid.

Florida ülikooli psühholoogia professor Jon Bailey toob välja, et oma käitumisele tuleb seada kindlad reeglid ja põhimõtted ning see aitab tekitada häid harjumusi.

„Meie üleüldine lähenemine on selline, et kõige tähtsam on enda juhtimine,“ ütles Bailey. „Sa pead ennast ja oma keskkonda piisavalt hästi tundma. Seda on vaja selleks, et sa saaksid teatud asjad paika panna, mis on mingi harjumuse tekkimise jaoks vajalikud. Kui need asjad paika panna, siis on lubadusi lihtsam täita, antud juhul siis võlgade maksmist.“

See on väga tähtis tähelepanek ning allpool on välja toodud just need tegevused, mis aitavad sul võlgade maksmisel häid harjumusi tekitada.

1) Arvuta võlad kokku ning defineeri eesmärk

Tee oma võlgadest nimekiri, kuhu on arvestatud sisse kogusumma ja intressid. Liida need kokku ja arvesta täpselt välja, palju sa pead laene ära maksma. Selleks võib appi võtta ka mõne asjatundja.

Oma eesmärgi defineerimine aitab sul võlgade maksmisel olla regulaarsem ning annab maitse suhu, milline võiks olla võlavaba elu, ütleb finantsnõustaja Weslia Echols. „Kui sa oled selle eesmärgi selgelt defineerinud ja kirja pannud, siis see aitab sul motivatsiooni üleval hoida. Lisaks sellele näed väärtust, mida võlgadest vabanemine sulle pakub.“

2) Tekita väiksed sammud, mida kogu aeg ette võtta

Sea oma fookus sellele, mida sa pead igapäevaselt tegema, et võlgasid ära maksta. Arvuta välja, kui palju sa saad igakuiselt võlga tagasi maksta.

Vali välja ka viis, kuidas sa oma võlgasid hakkad tagasi maksma. Võid kasutada näiteks võla lumepalli meetodit, mille kohaselt makstakse enne ära väiksemad laenud. See annab sulle väikseid võite ja aitab motivatsiooni üleval hoida.

Võlgade maksmisel on väga tähtis kulude kärpimine. Bailey ütleb, et eelarve kärpimisel on kõige tähtsam märksõna mõõdukus. „Kui sa käid praegu iganädalaselt neli korda väljas söömas, siis võiksid seda edaspidi teha näiteks kolmel korral. Kui sa võtad liiga suure eesmärgi ja ei käi üldse enam väljas, siis see on tõenäoliselt liiga suur samm ning motivatsioon võib kaduda,“ ütles Bailey.

3) Tee ennast vastutavaks

Kindlasti jälgi seda, kuidas sul läheb. Tee vahekokkuvõtteid, et motivatsiooni ja fookust hoida. Näiteks võid oma sõbraga kokku leppida, et annad talle igakuiselt teada, kuidas sul läheb. Kasuta ka mõnda mobiilirakendust, mis aitab sind sinu teekonnal.

Võid kaaluda ka karistuste väljamõtlemist, kui sa ei suuda oma lubadusi täita. Tee oma sõbraga näiteks kokkulepe, et kui sa ei suuda oma lubadust hoida, pead tema korteri või maja ära koristama.

4) Kostita ennast

Kui sul läheb hästi, siis pead ennast premeerima. Iga kord kui sa 100 eurot võlga makstud saad, siis võid endale osta tähistamiseks väikse koogi. Ka see aitab motivatsiooni hoida ning teeb võlgade maksmise lõbusamaks.