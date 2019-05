Õlletootja Põhjala kukkus kahjumisse, suletakse Nõmme pruulikoda

Põhjala pruulikoda Noblessneris, esimese uue õlle villimine uues pruulikojas. Sinna kolides sõlmis pruulikoda tavatult pika ehk 15aastase üürilepingu. Foto: Liis Treimann

Põhjala Brewing AS teenis eelmisel aastal 2,39 miljoni eurose käibe juures 140 000 eurot kahjumit. Aasta varem teenis ettevõte 142 000 eurot puhaskasumit.

Ettevõtte juht Enn Parel ütles, et laienemisplaanide tõttu on Põhjala pruulikoda pidanud tegema mitmeid investeeringuid ning see viis brutomarginaali vähenemiseni. Viimast põhjustas ka riigi aktsiisipoliitika.