Tagasi Õppetund Mungeri raamatust: kui maailm pakub tõeliselt head võimalust, peab panustama suurelt Just nii võib kokku võtta maailma ühe mõjukaima investori Charles T. Mungeri investeerimisfilosoofia, ent Mungeri mõtted ulatuvad investeerimisest palju kaugemale, kirjutab Ott Raidla raamatuarvustuses. Loe AI kokkuvõtet Ott Raidla kirjutab, et Charles T. Mungeri raamatu „Vaese Charlie almanahh“ keskne sõnum on lihtne: tõeliselt head võimalust nähes tuleb tegutseda suurelt, muul ajal olla kannatlik. Munger rõhutab, et investeerimisel ei tohi maailma vaadata kitsalt, vaid tuleb arvestada eri valdkondade seoseid ja inimkäitumise mõju. Raidla hinnangul õpetab raamat kainet meelt, distsipliini ja otsustavust, mitte pidevat tõmblemist ega spekuleerimist.

Alustan Charlie Mungeri raamatuarvustust väikese kõrvalepõikega iseenda juurde. Luban, et see on põgus, sest just sealt algas minu jaoks üks selle raamatu olulisemaid seoseid.

2010. aastal läksin tudengina üheks aastaks õppima Taani, Kopenhaageni ülikooli. Esimene majandusõpik, mille pidin endale vihmasel sügishommikul raamatukogust laenutama, algas järgmiste sõnadega: “Õppeaasta vältel pead sa lisaks õpikus olevale materjalile igal nädalal läbi lugema vähemalt ühe The Financial Times’i numbri.“

Jah, sel ajal loeti ajalehti veel paberil. Selle nõudmise mõte oli lihtne: majandusteooria kõrval tuli aru saada, kuidas majandusest räägitakse ja kirjutatakse päris maailmas – seal, kus tehakse tehinguid, liigub raha ja käib päris äri.

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Mida temalt siis õppida? Või täpsemalt: mida mina seda raamatut lugedes õppisin? Toon välja mõned mõtted, mis jäid kõige tugevamalt kõlama.

Esiteks see, et pidev tõmblemine investeeringutega – või peaks ütlema spekuleerimisega – viitab sageli ebakindlusele ja läbimõtlematusele. Kui otsus on nõrgalt põhjendatud, tekibki vajadus seda kogu aeg parandada, täiendada või ümber teha.

Teiseks süstib Munger lugejasse rahu, kannatlikkust ja kainet meelt. Seda on kõige parem selgitada tema enda investeerimispõhimõtetega.

Neil harvadel kordadel, kui kõik tingimused on tema hinnangul paigas, teeb ta suure ja otsustava panuse. Ta ei näkitse servast, ei võta lihtsalt “esimest positsiooni“ ega tee väikeseid spekulatiivseid katseid. Selline käitumine tähendaks tema jaoks ebakindlust.

Ent Mungeri käigud, nii vähe kui neid ka pole, on kõike muud kui kõhklevad. Nagu ta ise ütleb, harrastab ta “ülimat kannatlikkust koos ülima otsustavusega“. Tema enesekindlus ei põhine sellel, kui paljud temaga nõustuvad, vaid võimel ise objektiivselt vaadelda, hinnata ja mõõta.

Must vöö investeerimises

Samas ei usu Munger, et oleks olemas riskivaba investeering. Ta lihtsalt otsib võimalusi, mille riskid on väikesed, arusaadavad ja talutavad. Tema loogika on lihtne: kui maailm pakub tõeliselt head võimalust ja šansid on sinu poolel, peab tark inimene suutma panustada suurelt. Kui sellist võimalust ei ole, pole vaja ka midagi teha. Nii lihtne ja samas nii raske see ongi.

Munger ütleb ise, et tal on must vöö jultumuses. Raamatu läbi lugenuna julgen öelda, et kuigi ta on värvika ütlemise ja jõuliste arvamustega inimene, ei ole ta kohe kindlasti jultunud. Pigem meenutas ta suurt vana rahulikku kala, kes ujub ookeanis ringi ja jälgib enda ümber kiiresti sähvivaid värvilisi kalu stoilise, aruka pilguga.

Väga harva, tõesti harva, avab ta suu, aga siis täieliku meelekindlusega, sest teab, et tema ette on sattunud haruldaselt toitev ja väga väikese pettumisriskiga võimalus.