Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,35%318,54
  • OMX Riga−0,02%994,7
  • OMX Tallinn0,46%2 249,91
  • OMX Vilnius0,25%1 495,67
  • S&P 5001,58%7 688,62
  • DOW 300,00%53 356,12
  • Nasdaq 1,44%25 736,51
  • FTSE 1000,78%10 913,6
  • Nikkei 225−1,79%61 077,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,58
  • OMX Baltic0,35%318,54
  • OMX Riga−0,02%994,7
  • OMX Tallinn0,46%2 249,91
  • OMX Vilnius0,25%1 495,67
  • S&P 5001,58%7 688,62
  • DOW 300,00%53 356,12
  • Nasdaq 1,44%25 736,51
  • FTSE 1000,78%10 913,6
  • Nikkei 225−1,79%61 077,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,58

Õppetund Mungeri raamatust: kui maailm pakub tõeliselt head võimalust, peab panustama suurelt

Just nii võib kokku võtta maailma ühe mõjukaima investori Charles T. Mungeri investeerimisfilosoofia, ent Mungeri mõtted ulatuvad investeerimisest palju kaugemale, kirjutab Ott Raidla raamatuarvustuses.

Ott Raidla kirjutab, et Charles T. Mungeri raamatu „Vaese Charlie almanahh“ keskne sõnum on lihtne: tõeliselt head võimalust nähes tuleb tegutseda suurelt, muul ajal olla kannatlik. Munger rõhutab, et investeerimisel ei tohi maailma vaadata kitsalt, vaid tuleb arvestada eri valdkondade seoseid ja inimkäitumise mõju. Raidla hinnangul õpetab raamat kainet meelt, distsipliini ja otsustavust, mitte pidevat tõmblemist ega spekuleerimist.

Ott Raidla, Nasdaq Tallinna börsi turundusjuht luges Charles T. Mungeri raamatut ja tõi sellest välja kolm peamist õppetundi.
  • Ott Raidla, Nasdaq Tallinna börsi turundusjuht luges Charles T. Mungeri raamatut ja tõi sellest välja kolm peamist õppetundi.
  • Foto: Egert Kamenik
Alustan Charlie Mungeri raamatuarvustust väikese kõrvalepõikega iseenda juurde. Luban, et see on põgus, sest just sealt algas minu jaoks üks selle raamatu olulisemaid seoseid.
2010. aastal läksin tudengina üheks aastaks õppima Taani, Kopenhaageni ülikooli. Esimene majandusõpik, mille pidin endale vihmasel sügishommikul raamatukogust laenutama, algas järgmiste sõnadega: “Õppeaasta vältel pead sa lisaks õpikus olevale materjalile igal nädalal läbi lugema vähemalt ühe The Financial Times’i numbri.“
Jah, sel ajal loeti ajalehti veel paberil. Selle nõudmise mõte oli lihtne: majandusteooria kõrval tuli aru saada, kuidas majandusest räägitakse ja kirjutatakse päris maailmas – seal, kus tehakse tehinguid, liigub raha ja käib päris äri.
Näiteks loed õpikust peatüki võlakirjade hinnakujunemise kohta ning seejärel vaatad, kuidas maailma suuremad ettevõtted võlakirju emiteerivad või kuidas mõni rämpsvõlakirjadesse investeerinud fond oma raha kaotab. Raamatutarkus ja tänavatel toimuv hakkasid teineteist täiendama. Piir akadeemilise käsitluse ja tegeliku elu vahel muutus märksa õhemaks.
Õpikust päris maailma
“Vaese Charlie almanahhi“ esimesi lehekülgi lugedes meenus mulle just see kogemus.
Mungeri kõnedes, millest almanahh suuresti koosneb, kordub veendumus, et teadmine, mis ei arvesta päriselus toimuvat, jääb paratamatult poolikuks. Ta on halastamatu kriitik sellise mõtlemise suhtes, mis uurib maailma liiga kitsalt, eraldab nähtused üksteisest ja kaotab seeläbi arusaamise tervikust.
Tema üks keskseid mõtteid on, et peaaegu kõik maailmas toimuv mõjutab mingil moel peaaegu kõike muud. Teisisõnu: maailm on olemuselt interdistsiplinaarne.
Ka majandust ei ole mõtet vaadelda vaakumis, vaid tuleb püüda märgata kobarefekte, justnimelt kobarefekte ehk seda, milliseid teiseseid, kolmandaid ja veel kaugemaid mõjusid võivad ühed sündmused teistele avaldada. Või kuidas mõjutab inimeste irratsionaalsus nende käitumist aktsiaturul, või elus laiemalt.
See võib kõlada keeruliselt, ent Munger oskab sellest rääkida nii, et keerukus muutub arusaadavaks.
Ole kannatlik, tegutse otsustavalt

Hetkel kuum

  • aripaev.ee
  • 02.11.2026
Ärimaailma vana kala rääkis end kohtus sisse. Ja istub nüüd trellide taga
  • aripaev.ee
  • 02.11.2026
Võrumaa ühe suurema tööandja juht lahkub ametist
  • aripaev.ee
  • 04.11.2026
34aastase ajalooga transpordifirma esitas pankrotiavalduse. “Jaks sai otsa”
  • ST
  • 02.11.2026
Riigikaitse ei lõpe kasarmuväravas – need Eesti ettevõtted näitavad, kuidas saab kaitsmisse panustada
Mida temalt siis õppida? Või täpsemalt: mida mina seda raamatut lugedes õppisin? Toon välja mõned mõtted, mis jäid kõige tugevamalt kõlama.
Esiteks see, et pidev tõmblemine investeeringutega – või peaks ütlema spekuleerimisega – viitab sageli ebakindlusele ja läbimõtlematusele. Kui otsus on nõrgalt põhjendatud, tekibki vajadus seda kogu aeg parandada, täiendada või ümber teha.
Teiseks süstib Munger lugejasse rahu, kannatlikkust ja kainet meelt. Seda on kõige parem selgitada tema enda investeerimispõhimõtetega.
Neil harvadel kordadel, kui kõik tingimused on tema hinnangul paigas, teeb ta suure ja otsustava panuse. Ta ei näkitse servast, ei võta lihtsalt “esimest positsiooni“ ega tee väikeseid spekulatiivseid katseid. Selline käitumine tähendaks tema jaoks ebakindlust.
Ent Mungeri käigud, nii vähe kui neid ka pole, on kõike muud kui kõhklevad. Nagu ta ise ütleb, harrastab ta “ülimat kannatlikkust koos ülima otsustavusega“. Tema enesekindlus ei põhine sellel, kui paljud temaga nõustuvad, vaid võimel ise objektiivselt vaadelda, hinnata ja mõõta.
Must vöö investeerimises
Samas ei usu Munger, et oleks olemas riskivaba investeering. Ta lihtsalt otsib võimalusi, mille riskid on väikesed, arusaadavad ja talutavad. Tema loogika on lihtne: kui maailm pakub tõeliselt head võimalust ja šansid on sinu poolel, peab tark inimene suutma panustada suurelt. Kui sellist võimalust ei ole, pole vaja ka midagi teha. Nii lihtne ja samas nii raske see ongi.
Munger ütleb ise, et tal on must vöö jultumuses. Raamatu läbi lugenuna julgen öelda, et kuigi ta on värvika ütlemise ja jõuliste arvamustega inimene, ei ole ta kohe kindlasti jultunud. Pigem meenutas ta suurt vana rahulikku kala, kes ujub ookeanis ringi ja jälgib enda ümber kiiresti sähvivaid värvilisi kalu stoilise, aruka pilguga.
Väga harva, tõesti harva, avab ta suu, aga siis täieliku meelekindlusega, sest teab, et tema ette on sattunud haruldaselt toitev ja väga väikese pettumisriskiga võimalus.
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Nasdaq Tallinna juht ja Nasdaq Balti börside juht Kaarel Ots ning Läti Signet Banki tegevjuht Roberts Idelsons.
  • ST
  • 30.10.26, 13:29
Kas kallim rahastus võib olla ettevõttele kasulikum kui odav laen? Võib küll

Hetkel kuum

“Ma olen juba pensionär,” tõdes Toomas Raud. “Võib-olla lähen poja firmasse hekke lõikama. Nagu öeldakse, teen päris tööd.”
Uudised
  • 04.11.26, 17:30
34aastase ajalooga transpordifirma esitas pankrotiavalduse. “Jaks sai otsa”
James Talarico eluajal polnud Texas senatisse demokraati valinud.
Uudised
  • 03.11.26, 13:57
USA vahevalimiste otseblogi: demokraadid võtavad ajaloolise võidu
Suurim küsimus on nüüd, mida teeb edasi Donald Trump.
Analüüsid
  • 04.11.26, 09:42
Šokk Ühendriikide vahevalimistel: demokraatide sinisest lainest sai tsunami
Mida teeb nüüd Trump?
Nortali omanik Priit Alamäe ja välisminister Margus Tsahkna on vanad sõbrad.
Suur lugu
  • 04.11.26, 06:00
Erandi jahil: kaitsetöösturid lobistasid 700 miljoni eurost otsediili, ministeerium tõmbas pidurit
“Tunnen, et on aeg edasi liikuda,“ kirjutas Hanno Pevkur sotsiaalmeediasse postitatud teates poliitikast taandumise kohta.
Uudised
  • 04.11.26, 15:09
Hanno Pevkur taandub poliitikast. “Tunnen, et on aeg edasi liikuda”
Kaupmees Grupi juhiks asuv Ansi Arumeel töötas varem Omnivas erinevatel ametikohtadel kokku 14 aastat.
Uudised
  • 04.11.26, 11:46
Omniva ja Milremi endine juht asus vedama Kaupmees Gruppi
Alates 1946. aastast on S&P 500 tõusnud demokraatide kontrolli all oleva kongressi puhul kolme kuuga keskmiselt 11%.
Börsiuudised
  • 04.11.26, 08:29
Demokraatide valimisvõidu mõju aktsiatele võib jääda üürikeseks
Hästi korraldatud raamatupidamine annab ettevõtte juhile ülevaate ettevõtte tegelikust finantsseisust, aitab planeerida rahavoogusid ning teha teadlikumaid äriotsuseid. raamatupidamisbüroo K&R Äriteenused OÜ asutaja ja juht Karin Buström.
  • ST
Sisuturundus
  • 03.11.26, 14:43
5 raamatupidamisküsimust, mida väikeettevõtjad kõige sagedamini küsivad
Aleksei Mürisep vedas pikka aega ettevõtet, mille omanikud olid tülis ja kellest üks üritas Mürisepa juhatusest välja saada.
Tülis omanikega kontserni juht lahkus ametist
Jaak Roosaare ajas sajad investori marru, kui kaasas vähemalt 15 miljoni euro eest laene Planet42 autorendiäri jaoks.
Prokuratuur süüdistab Jaak Roosaaret tegevusloata finantsteenuse osutamises
Vahendas Planet42-le üle 15 miljoni euro
Reisijad lahkumas Iiri lennufirma Aer Linguse lennukist, mis oli teel Dublinist Rooma ja mis pärast pommiähvardust eskorditi õhuväebaasi.
Euroopa lende tabas uus pommiähvarduste laine
Aleksei Mürisep vedas pikka aega ettevõtet, mille omanikud olid tülis ja kellest üks üritas Mürisepa juhatusest välja saada.
Tülis omanikega kontserni juht lahkus ametist
Kokku vähendab Eesti Energia kontsern 10% ametkohtadest.
Eesti Energia koondab pea 400 inimest
Rahandusminister: laenureitingu hoidmiseks on tarvis püsikulu vähendada
Noblessneris asuvasse Eesti suurimasse avalikku puithoonesse kolib mitu riigiasutust, kus hakkab töötama ligi 570 inimest. Lisaks büroopindadele asuvad kompleksis Eesti Loodusmuuseum ja kõigile avatud avalikud ruumid.
Riigi 66 miljoni eurone puithiiglane avas uksed
Tähelepanu keskpunktis Sagadi mõisa hotellis on 28 tuba, hotelli teisel korrusel asub 80kohaline restoran.
RMK hakkab Sagadis ehitama, 22 inimest koondatakse
“Oleme stardijoonelt edasi liikunud, aga hoogu pole veel sisse saanud,” möönab ehitajate tulemustega tutvunud Tõnu Toompark.
Investor Tõnu Toompark Merko ja Nordeconi tulemustest: “Süda ei rõkka”
Nordeconi investor eelistab Merkot
“Ma olen juba pensionär,” tõdes Toomas Raud. “Võib-olla lähen poja firmasse hekke lõikama. Nagu öeldakse, teen päris tööd.”
34aastase ajalooga transpordifirma esitas pankrotiavalduse. “Jaks sai otsa”
Riigikaitse ei lõpe kasarmuväravas – need Eesti ettevõtted näitavad, kuidas saab kaitsmisse panustada
  • ST
Riigikaitse ei lõpe kasarmuväravas – need Eesti ettevõtted näitavad, kuidas saab kaitsmisse panustada
EfTEN Capitali tegevjuht Kristjan Tamla.
Kolinal kasumit kaotanud EfTENi kinnisvarafond teeb investoritele tänavu rekordilise väljamakse
Ettevõtte aktsia kauples teisipäevasel börsipäeval 70 dollari juures. Tipphetkel on aktsia olnud veidi üle 100 dollari.
Konflikt Lähis-Idas kärbib Uberi kasumiootust, aktsia ronis siiski plussi
Lepingu tühistamine näitab, kuidas USA ja Hiina võitlus tehisintellekti ülemvõimu nimel raskendab tehnoloogiaettevõtete äritegevust.
Trump nurjas Oracle’i 7 miljardi dollari suuruse AI-lepingu
Veel 2025. aasta alguses prognoosis LHV tänavuseks puhaskasumiks 154 miljonit eurot. Aastaga vähenes ootus seega 36,1 miljoni euro võrra ehk ligikaudu 23%.
Tallinna börsifirmade lubaduste tõehetk: suure kasumi plaan võib kiirelt kaduda
Børseni ülevaatest koorub välja investeerimise üks olulisemaid õppetunde: hea ettevõte ja hea aktsia ei pruugi olla üks ja sama asi.
Taanlaste 20 lemmikaktsiat: kõige populaarsem ei olegi tehnoloogiasektor
Nortali omanik Priit Alamäe ja välisminister Margus Tsahkna on vanad sõbrad.
Erandi jahil: kaitsetöösturid lobistasid 700 miljoni eurost otsediili, ministeerium tõmbas pidurit
Suurim küsimus on nüüd, mida teeb edasi Donald Trump.
Šokk Ühendriikide vahevalimistel: demokraatide sinisest lainest sai tsunami
Mida teeb nüüd Trump?
Just selliste vaadete pärast Lissaboni kinnisvaraturul võidujooks käibki. Portugali pealinna katusekorteri pisikeselt rõdult avaneb vaade Pürenee poolsaare pikimale jõele Tejole, mille kaldale on Lissabon rajatud.
Ole kiire või jääd ilma: kinnisvaranäljas eestlastena Portugali keeval turul
Äripäeva eksperiment: käisime Portugalis korterit ostmas
Vjatšeslav Leedo vaidlustas kohtus pea kõike ja võitles viimase hetkeni, et mitte vangi minna. Koju pääseb ta jõuluks.
Ärimaailma vana kala rääkis end kohtus sisse. Ja istub nüüd trellide taga
“Kui programmeerija kasutab kuus 500 või 1000 dollari eest tokeneid ja see hind peaks viiekordistuma, kas see on siis endiselt hea mõte või tasuks programmeerijal vanade tööriistade juurde tagasi minna?” küsis Swedbanki juhatuse liige Olavi Lepp. Tehnoloogia mõju nende töötajate arvule on olnud pidev, lisas ta.
Olavi Lepp nimetas Swedbanki töölõigud, mille tehisaru inimeselt ära võtab. “Rootsis ja Lätis juba rakendame”
Janek Mäggi Tallinna vanalinna kontori seintel on nii Tiit Pääsukese, Jüri Arraku kui ka Toomas Vindi töid. “Mul on päris korralik kunstikogu tegelikult,” ütleb suhtekorraldaja.
Esimene miljon | Aastaid palgata töötanud ja börsilt eemale tõmbunud Janek Mäggi: “Sain korralikult lutti ja kaotasin sadu tuhandeid kroone“
“Esimene miljon” sarja uus lugu
Suurfirmade parima palga TOP: tipus tarkvarafirma, Tele2 maksab kõrgemat palka kui Elisa
Suurfirmade parima palga TOP: tipus tarkvarafirma, Tele2 maksab kõrgemat palka kui Elisa
Tabel reastab 200 parima palgaga suurfirmat
Täna teatasid koondamistest Pipedrive ja Coolbet. Fotol Pipedrive'i kontor Tallinnas.
Värbaja näeb tööturul muutusi. “Sõna otseses mõttes, tõesti, AI võtab üle”

Podcastid

Aasta õppija vahetas koondamise järel 49aastaselt ametit: kartsin, et ei saa hakkama
Õppetund
Aasta õppija vahetas koondamise järel 49aastaselt ametit: kartsin, et ei saa hakkama
00:00
Merko Ehituse juht: kasumlikkus naasis tavapärasele tasemele
Hommikuprogramm
Merko Ehituse juht: kasumlikkus naasis tavapärasele tasemele
00:00
Uus Maa juhatuse liige: Tallinna korterite hinnad koguvad hoogu
Hommikuprogramm
Uus Maa juhatuse liige: Tallinna korterite hinnad koguvad hoogu
Raimond Kaljulaid: USA suhted Euroopaga paranevad, aga nende panus meie julgeolekusse väheneb jätkuvalt
Äripäeva fookuses
Raimond Kaljulaid: USA suhted Euroopaga paranevad, aga nende panus meie julgeolekusse väheneb jätkuvalt
Elektrilevi valmistub kriisiks. Mihkel Härm: räägime sabotaažiaktidest
Energiatund
Elektrilevi valmistub kriisiks. Mihkel Härm: räägime sabotaažiaktidest
Elektroonikatööstuse reaalsus: AI krahmab juppe, lisatööks kutsutakse kohale pensionärid
Äripäeva TOP
Elektroonikatööstuse reaalsus: AI krahmab juppe, lisatööks kutsutakse kohale pensionärid
06.11.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
09.11.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
13.11.2026 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
19.11.2026 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
20.11.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
24.11.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Äripäeva Akadeemia
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (24.11., 08.12.,09.12. ja 14.12.2026)
Äripäeva Akadeemia
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
25.11.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.11.2026 Vaibkoodimine
Äripäeva Akadeemia
Vaibkoodimine
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (25.11.2026-06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (25.11.2026-06.10.2027)

Enimloetud

1
Uudised
  • 04.11.26, 17:30
34aastase ajalooga transpordifirma esitas pankrotiavalduse. “Jaks sai otsa”
2
Suur lugu
  • 04.11.26, 06:00
Erandi jahil: kaitsetöösturid lobistasid 700 miljoni eurost otsediili, ministeerium tõmbas pidurit
3
Uudised
  • 03.11.26, 15:26
Palgata jäetud töötajad esitasid tööandja vastu 86 avaldust. “Keegi ei looda enam midagi”
4
Analüüsid
  • 04.11.26, 09:42
Šokk Ühendriikide vahevalimistel: demokraatide sinisest lainest sai tsunami
Mida teeb nüüd Trump?
5
Saated
  • 04.11.26, 13:53
Elektrilevi valmistub kriisiks. Mihkel Härm: räägime sabotaažiaktidest
6
Uudised
  • 03.11.26, 13:57
USA vahevalimiste otseblogi: demokraadid võtavad ajaloolise võidu

Viimased uudised

Uudised
  • 05.11.26, 15:35
Rootsi pikendab piirikontrolli veel pool aastat
Uudised
  • 05.11.26, 14:56
Riigi 66 miljoni eurone puithiiglane avas uksed
Uudised
  • 05.11.26, 14:39
Euroopa lende tabas uus pommiähvarduste laine
Börsiuudised
  • 05.11.26, 14:32
Nopped Helsingi börsilt: need 10 aktsiat näitavad suurimat potentsiaali
Saated
  • 05.11.26, 14:00
Aasta õppija vahetas koondamise järel 49aastaselt ametit: kartsin, et ei saa hakkama
Uudised
  • 05.11.26, 13:53
Prokuratuur süüdistab Jaak Roosaaret tegevusloata finantsteenuse osutamises
Vahendas Planet42-le üle 15 miljoni euro
Saated
  • 05.11.26, 13:45
Ärinaised AI-agentidest väikeettevõtetes: suurim väärtus tuleb väiksemast kulust ja võidetud ajast
Uudised
  • 05.11.26, 13:42
Opositsioon lükkas rahanduskomisjoni eelarvearutelu edasi
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026