Hankejuht, kes ei tunne hanketurgu, riskib pesukausirevolutsiooniga

Carlsberg Groupi planeerimisjuht Baltikumis Kerttily Golubeva. Foto: Raul Mee, fotograaf

"Tööstusuudised eetris" saates on fookuses hanke- ja ostujuhtimine. Külas on tööstussektori taustaga hankejuhtimise ekspert ja praegune Carlsberg Groupi planeerimisjuht Baltikumis Kerttily Golubeva, kelle sõnul on väga oluline, et ostu- ja hankejuhid tunneksid hanketurgu.

Hanketuru mittetundmisega kaasnevad riskid, mis tekitavad tema hinnangul pesukausirevolutsiooni. Saates anname nõu, kuidas liikuda tõhusama hankesüsteemi poole ning mis vahe on üldse ostu- ja hankejuhtimisel. Küsime, kui palju saab juba praegu ostutööd automatiseerida ja millised saavad tulevikus olema hankejuhtide väljakutsed? Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.

