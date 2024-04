Konkurents kodulaenu pärast tihenes, klient sai julgust juurde

Foto: Andras Kralla

Konkurents eluasemelaenuturul on tihenenud, peegeldudes nii intressimäärades kui ka teenustasudes, ütles Eesti Panga ökonomist Jana Kask.

Kask rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et kliendid on hakanud julgemalt küsima väiksemat laenumarginaali ja vajadusel ka vahetanud panka. Kase sõnul on selline muutus positiivne ja Eesti Pank ainult tervitab sellist muutust.

Kask täpsustas, et viimase poole aasta jooksul on eluasemelaenude portfelli aastane kasv olnud 6 protsendi juures. Seda võib pidada normaalseks kasvuks. 2021. ja 2022. aastal kasvas laenuportfell aga suisa kahekohalise protsendi jagu. Samas lisas ökonomist, et praegu on uute laenude väljastamine arvuliselt veel väiksem, kui võrrelda koroonapandeemiale eelnenud ajaga. "Kuu jooksul antakse 1100–1200 kodulaenu," märkis Kask. "Aga võib öelda, et laenuturg toimib täiesti normaalselt."

Jana Kaske intervjueeris Lauri Leet.