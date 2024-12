Tagasi 10.12.24, 16:21 Konverentsikorraldaja: kaotame pidevalt sündmusi, sest Eestil pole korralikku keskust Eestil puudub õiges asukohas ja vajaliku suurusega konverentsikeskus, mistõttu tuleb kiiresti ette lagi ürituste korraldamisel.

Eesti kaotab aastas olulisel määral konverentse, sest selleks ei ole korralikku keskust, leiavad asjatundjad. Pilt on illustreeriv. Foto: Raul Mee

Reisieksperdi konverentsivaldkonna juht Kadri Jõerüüt usub, et Eesti on konverentside korraldamiseks väga hea koht. Ometi puudub Eestil tema hinnangul piisavalt hea konverentsikeskus, mistõttu kaotatakse igal aastal üha rohkem suuri konverentse. “Kui meie väike konverentsimeeskond kaotab aastas kolm või neli sündmust, siis ma arvan, et Eesti tervikuna kaotab juba väga palju,” rääkis ta.

Jõerüüti sõnul on äärmiselt rumal rääkida aastakümneid samast teemast, et meil võiks olla üks vahva konverentsikeskus, kuid reaalselt seda ei ole ega tule.

Konverentsikorraldusettevõtte Publicon tegevpartneri Liis Käosaare hinnangul pole mõtet ürituse nimel isegi kandideerida, sest juba eos teatakse, et see pole võimalik. “Vaatad nõudeid, ei saa pakkuda,” tõdes Käosaar.

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.