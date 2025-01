Tagasi 07.01.25, 12:02 Rahvastikuteadlane: 10 aasta pärast tööturg paraneb, enne seda on kerge auk Kümne aasta pärast, kui koole hakkavad lõpetama ja tööturule suunduma praegused 10-19aastased, on olukord töökätega parem kui täna, rääkis Tallinna Ülikooli sotsiaal- ja rahvastikupoliitika professor Lauri Leppik.

Tallinna Ülikooli sotsiaal- ja rahvastikupoliitika professor Lauri Leppik Foto: Andras Kralla

Kuna vanuserühmas 20-29 on noori lihtsalt vähem kui 10-19aastaseid, siis on sel ka tagajärjed ning lähitulevikus tekib Eesti ettevõtjatel ajutine töökäte puudus, mida peab sisserändega lahendama, rääkis Leppik Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Kuigi rahvastikupüramiidis on tavapärane, et mingis vanuses inimesi on vähem, siis tunneb Eesti tööturg neid erinevusi tugevamalt. Kahe vanuserühma inimeste arvu vahe on paarkümmend tuhat.

Leppik tegi juttu ka sellest, kas vananev rahvastik loob ka uusi ärivõimalusi ning mis saab siis, kui võitjate põlvkond hakkab järjest minema pensionile. Samuti rääkis ta, mis seis rahvastikuga on mujal Euroopas ja maailmas.

Vestles Hando Sinisalu.