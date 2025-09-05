Stilist Karolin Kuusik: luksusriided toovad välja inimestes halvima

Saates räägime mässudest, mida Kuusik on pidanud riiete läbi. Räägime, millist rolli võivad karjääri kujunemisel mängida riided. Kõneleme, miks eestlased võivad südamerahus kanda musta värvi riideid ja kellele Kuusik stilistitööd ei tee.
Foto: Erki Pärnaku / Õhtuleht / Scanpix
„Meil ei riietuta veel nii hästi kui riikides, kus on paremad majanduslikud võimalused. Ning see ei ole meie süü,“ tõdes Kuusik saates „Läbilöök".
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
On müüt, et samast tehasest tulevaid odavad kiirmoe riided ja kallimad brändirõivaid eristab ainult logo. Igal juhul ja ajal on mõistlik valida kvaliteetseid riideid, rääkis disainer ja Eesti Kunstiakadeemia vanemteadur Reet Aus.
Rõivaid ja ka muud kraami müüvad odavportaalid Shein ja Temu on muutnud meie arusaamist kiirmoest ning kunagi varem halvas valguses paistnud Zara ja H&M on muutunud selle kõige taustal mõistlikumaks valikuks.
Sulgemiste laine tekstiili- ja rõivatööstuses ei ole veel lõppenud ja varakevadel võib selguda veel ettevõtteid, kes Eestis tegevuse lõpetavad, rääkis A La Carte Uniformsi tegevjuht Kristiina Tikerpäe.
Eesti üks armastatuim pereettevõte Rõngu Pagar võttis ligi aasta tagasi ette pangavahetuse ning kasutab nüüd igapäevaselt kodumaise Coop Panga teenuseid. Nad on üks enam kui 20 000 Coop Panga ärikliendist, kes viivad elu edasi igas Eestimaa paigas.