Tagasi 05.09.25, 15:05 Stilist Karolin Kuusik: luksusriided toovad välja inimestes halvima Üle kahe kümnendi inimesi kauniks ja esinduslikuks teinud stilist Karolin Kuusik ütleb, et eestlaste õhukesed rahakotid kajavad vastu meie riietusest. Luksusriideid ta endale siiski ei ostaks.

Saates räägime mässudest, mida Kuusik on pidanud riiete läbi. Räägime, millist rolli võivad karjääri kujunemisel mängida riided. Kõneleme, miks eestlased võivad südamerahus kanda musta värvi riideid ja kellele Kuusik stilistitööd ei tee.

Foto: Erki Pärnaku / Õhtuleht / Scanpix

„Meil ei riietuta veel nii hästi kui riikides, kus on paremad majanduslikud võimalused. Ning see ei ole meie süü,“ tõdes Kuusik saates „Läbilöök".