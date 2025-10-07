Tagasi 07.10.25, 14:00 Aasta digitegu: Eesti agentuur kasvatas rahvusvahelise kliendi Meta reklaamikampaaniatest tulnud käivet 20 korda Septembris kuulutati välja “Aasta digitegu 2025” võitjad, kelle projekti tulemusel suurenes tuntud küberturbeettevõtte eelarve 13 korda ja käive 20 korda. Saatest selgub, kuidas jõuti ootused ületanud lahenduseni.

Markus Seppam ja Karl Pae ettevõttest ePPC.

Foto: Äripäev

Äripäeva raadio stuudios on ePPC asutaja Karl Pae ja ePPC Apps kaasasutaja ning strateegiajuht Markus Seppam, kelle projektid pälvisid konkursil “Aasta digitegu 2025” nii kategooriavõidu kui ka grand prix’.

Saates “Eetris on turundusuudised” räägib Markus Seppam kampaaniast, mille nad tegid küberturbeettevõttele Malwarebytes. Tegemist oli Meta reklaamidel põhineva globaalse projektiga, kus tulemused ületasid kõik ootused – eelarvet kasvatati 13 ja käivet 20 korda. “Suur osa edust tuli pidevast testimisest ja sellest, et julgesime katsetada erinevaid sisuvorme. Meie jaoks toimisid kõige paremini näitlejate loodud UGC-videod, kus räägiti päris kasutajakogemuse võtmes,” kirjeldab Seppam.

Karl Pae avab omakorda, kuidas Ecoshi digiturunduses kasutati andmemudeleid ja tehisintellekti, et mõista erinevate reklaamikanalite tegelikku mõju ning suunata eelarveid targemalt. “Kui Google ja Facebook näitavad sama kampaania tulemusi väga erinevalt, tuleb minna sügavamale,” selgitab Pae. “Meie eesmärk oligi aru saada, milline kanal päriselt müüki toob ja kuidas seda mõju mõõta. Tulemuseks olid ettevõtte rekordkuud ja ligi 50% kasv.”

Saadet juhib Keit Alev.