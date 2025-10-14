Tagasi 14.10.25, 08:54 Majandusminister: Rheinmetalli tehase Eestisse toomine oleks liiga kalliks läinud Saksa kaitsetööstushiid Rheinmetall oli valmis Eestisse tehase püsti panema, kuid majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo sõnul oleks selle plaani elluviimine riigile liiga kulukaks läinud.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo rõhutas, et Rhenimetall poleks Eestisse tasuta tulnud, vaid andis ette kulukad tingimused.

Foto: Liis Treimann

Nüüd rajab Rheinmetall järgmise tehase hoopis Lätti. “Rheinmetall päris niisama sinna ei läinud, vaid ikkagi tehti konkreetsed tingimused, kui palju peab nende käest ostma, kui suured summad peab Läti valitsus ise sinna investeerima,” rääkis Keldo.

Minister märkis, et Eesti on otsustanud investeerida kaitsetööstusparkidesse, mille abil saab suured mürsutootjad siia soodsamalt tuua. “Tervikuna, ma arvan, me ei peaks neid suuri tootjaid vastandama. Mida rohkem siin regioonis suuri tootjaid on, seda parem kogu regioonile,” nentis ta.

Küsis Harro Puusild.

