Tagasi “Äripäev eetris”: Atso Matsalu tunnetas ära õige hetke Äripäeva toimetus valis nädala võitjaks Puukeskuse omaniku Atso Matsalu, kes tunnetas ära õige hetke ettevõtte müümiseks ja aja maha võtmiseks. Äripäev eetris

“On tore, kui inimene tunnetab õigel ajal ära seda, et võiks natuke tempot maha võtta,” ütles saates “Äripäev eetris” Äripäeva ajakirjanik Indrek Lepik. “Ega inimesed ei ole surematud, veel vähem Eesti mehed.” Lepikule sekundeeris kolleeg Hebo Rahman, kes kinnitas, et puhkus on tähtis. Tema hinnangul võiks tehingut tähistada isegi eduloona nimega Estonian Dream.

Ajakirjanik Ken Rohelaan viskas õhku mõtte, et võib-olla tuleb Atso Matsalu ühel hetkel ettevõtlusesse veel tagasi. “Võib-olla hakkab oma valdkonnas toetama idufirmasid,” märkis ta.

Lisaks peatusid Äripäeva ajakirjanikud pikemalt nädala kaotajaks valitud Nicolas Madurol ja laiemalt Donald Trumpi juhitud USA geopoliitilistel sammudel ja mõjudel.