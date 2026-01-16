Lenno Uusküla: esimesed ettevõtted on iibe kukkumisega kaotanud juba kolmandiku nõudlusest

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul toob iibe vähenemine majandusse aina rohkem probleeme.
Foto: Raul Mee
“Ma arvan, et kõige rohkem, kõige kiiremini mõjutab see neid, kes lastekaupu müüvad. Kui me räägime siin 34% sündimuse langusest kuue aastaga võrreldes koroonaeelse ajaga, siis enam kui kolmandik nõudlusest on kadunud,” ilmestas Uusküla Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Intervjuus arutles Uusküla, kuidas mõjutab langev iive teisi sektoreid, tööjõudu ning näiteks kohalike omavalitsuste plaane seoses koolide ja lasteaedadega. Samuti tuli juttu väikse sündimuse põhjustest ja ka ettevõtjate rollist perede toetamisel.