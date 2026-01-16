Tagasi Lenno Uusküla: esimesed ettevõtted on iibe kukkumisega kaotanud juba kolmandiku nõudlusest Osa ettevõtjaid tunneb juba sündimuse vähenemise mõju, rääkis Luminori ökonomist Lenno Uusküla. Riik on aga tema hinnangul seni probleemi lahendamisele lähenenud valest otsast. Hommikuprogramm

“Ma arvan, et kõige rohkem, kõige kiiremini mõjutab see neid, kes lastekaupu müüvad. Kui me räägime siin 34% sündimuse langusest kuue aastaga võrreldes koroonaeelse ajaga, siis enam kui kolmandik nõudlusest on kadunud,” ilmestas Uusküla Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus arutles Uusküla, kuidas mõjutab langev iive teisi sektoreid, tööjõudu ning näiteks kohalike omavalitsuste plaane seoses koolide ja lasteaedadega. Samuti tuli juttu väikse sündimuse põhjustest ja ka ettevõtjate rollist perede toetamisel.

Küsis Aivar Hundimägi.