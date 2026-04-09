Kinnisvarafirma partner: Prismale sai saatuslikuks Lidl

Prisma poed muutuvad Coopi poodideks, kui tehing saab konkurentsiameti loa.
Foto: Raul Mee
“Kui Lidl tuli ja ostis väga suure eelarvega kokku konkurentide poodide hooneid, mis enne ei olnud poed, lammutas need ja sai head asukohad, siis see reha on turust nii mitu korda üle käinud ja kõik head kohad on võetud,” selgitas Henno.
Tema sõnul ei suutnud Prisma uutes asukohtades kohaneda.
“Prisma elas seni oma väga tugevatel ajaloolistel hüpermarketite asukohtadel, kus nad on mõneti monopoolses seisukohas, aga nad ei suutnud kanda kinnitada mujal sellepärast, et need head kohad on juba võetud,” rääkis kinnisvaratundja.
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Henno rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis veel, mis muutub kaubanduspindade turul pärast, kui Prisma läheb Coopi alla ning mida annab teha, et väikestes asulates ei oleks toidupoodide hinnad nii kõrged kui linnades.