Tagasi Kinnisvarafirma partner: Prismale sai saatuslikuks Lidl Varsti Coopi toidupoodideks muutuvale Prisma Peremarketile sai saatuslikuks Saksa odavketi Lidli tulek Eestisse, leidis kinnisvarafirma Nuve Partnersi partner Lauri Henno. Hommikuprogramm

“Kui Lidl tuli ja ostis väga suure eelarvega kokku konkurentide poodide hooneid, mis enne ei olnud poed, lammutas need ja sai head asukohad, siis see reha on turust nii mitu korda üle käinud ja kõik head kohad on võetud,” selgitas Henno.

Tema sõnul ei suutnud Prisma uutes asukohtades kohaneda.

“Prisma elas seni oma väga tugevatel ajaloolistel hüpermarketite asukohtadel, kus nad on mõneti monopoolses seisukohas, aga nad ei suutnud kanda kinnitada mujal sellepärast, et need head kohad on juba võetud,” rääkis kinnisvaratundja.