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Tiimikoolitaja: meeskondades on põlvkondade konfliktid karjuv probleem

Organisatsioonides, ettevõtetes ja meeskondades on väga selgelt karjuv probleem põlvkondade vahelisest konfliktist, rääkis meeskondade koolitaja ja endine tippsportlane Allar Raja.
Hommikuprogramm
00:00
Allar Raja rääkis hommikuprogrammis, kuidas suurendada meeskondade tõhusust ja kui vajalik on meeskonnas rollide selgus.
  • Allar Raja rääkis hommikuprogrammis, kuidas suurendada meeskondade tõhusust ja kui vajalik on meeskonnas rollide selgus.
  • Foto: Pixel-shot/Scanpix
“Mina EOK juhatuses olles näen, et Eesti Olümpiakomitee tasandil on ilmselgelt täpselt see generatsioonide probleem, kus ei leita ühte sammu, sest meil kõigil on oma kogemus, kuidas me oleme jõudnud siia, kus me täna oleme,” rääkis Raja Äripäeva raadiole Pärnu finantskonverentsil.
Veel rääkis ta intervjuus, kuidas meeskondade tõhusust suurendada, tiimide eesmärkidest ning kui vajalik on meeskonnas rollide selgus.
Küsis Mare Timian.
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