Tagasi Juhtimiskoolitaja: tugev juhtimine ei tähenda ainult tugevat juhti Täna võidavad need organisatsioonid, kus vastutus ja juhtimisetase on kõrge kogu aeg, mitte ainult kord aastas “puhastamise” kaudu, ütles juhtimiskoolitaja Eero Sikka. Hommikuprogramm

“Juhtimine ei tähenda mitte inimeste väljasorteerimist, vaid sellise juhtimissüsteemi ehitamist, kus ootused on selged, inimesed saavad ja tahavad võtta vastutust ning see nõrk sooritus lahendatakse kiiresti meeskonna enda poolt, mitte ainult juhtide või mingisuguse hindamismudeli poolt,” selgitas Sikka Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Veel arutles Sikka, kas LHV suurim omanik Rain Lõhmus on pigem oraakel, kes ütleb välja valusa tõe, või riskib ta sellega lõhkuda midagi, mida on väga raske uuesti üles ehitada.

Küsis Aivar Hundimägi.