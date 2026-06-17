Risto Vähi: suvilaid ostetakse aina enam lammutamiseks või ümberehitamiseks

Tallinna ümbruse suvilaturul kasvas kevadel tehingute arv, kuid Uus Maa kinnisvaraturu eksperdi Risto Vähi sõnul ei osteta suvilaid enam üksnes suvepuhkuseks, vaid üha sagedamini aastaringseks elamiseks mõeldud kodu rajamiseks.
- Lihtsalt suvekoduks ostetakse suvilaid aina vähem.
- Foto: Meeli Küttim
Vähi ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et vanad suvilapiirkonnad on endiselt populaarsed, kuid paljud suvilaid ostetakse selleks, et olemasolev maja aastaringseks elamiseks ümber ehitada, laiendada või sootuks lammutada ja uus maja asemele rajada.
„Ei taheta endale sellist mõne kuu hoonet, mida üleval pidada, vaid tahetakse ikkagi kolida sinna,“ ütles Vähi. Tema sõnul on suvila mõiste muutunud: nõukogudeaegse peenramaaga suvekoha asemel otsitakse pigem maamaja, kuhu saab minna ka talvel.
Intervjuus räägiti Tallinna-lähedastest populaarsetest suvilapiirkondadest ja sealse taristu arengust ning suvilate seisukorrast, kuid juttu tuli ka Tallinna kuldse ringi korterituru magusatest piirkondadest ja Paldiski potentsiaalist.
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Küsis Martin Johannes Teder.
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