Eestlased ostavad suvemaju Soome. “Meil saab sama raha eest sissevajunud katusega osmiku”

Soome osta on taskukohasem

Uus Maa kinnisvarabüroo kinnisvaraturu eksperdi Risto Vähi sõnul on Põhjamaade odavam hinnatase inimeste ostukäitumisele juba mõju avaldanud.

“Tean inimesi, kes on Eesti püsielanikud, nad ei lähe siit eelduslikult mitte kuhugi, aga oma suvemaja on nad ostnud Soome, kuna see on taskukohasem, kui osta Eestisse,” sekundeeris Vähi.

Nestor tõi välja, et üks põhjus, miks suvemajad on Põhjamaades Eesti omadest selgelt odavamad, on see, et kinnisvara maksustamise tõttu ei ole sealsed inimesed motiveeritud omama kinnisvaraportfelli, mida nad tegelikkuses ei kasuta.

Lisaks tõi Risto Vähi välja, et eestlaste usk kinnisvarasse on vankumatu ning meil ei soovita ka lagunema kippuvad talusid maha müüa.

Omavahel kinnisvara üle arutades on eestlaste seas arvamus, et ega see hind ju lange, eks ta inflatsiooni mõjul ikka kasvab, märgib Vähi. “Inflatsioon tuleb nendesse juttudesse päris kergelt sisse,” selgitas Vähi.

Eesti kiire hinnakasv

“Ei tea, kas julgen kõva häälega välja öelda, aga eestlane lepib minu arust üldiselt suhteliselt lihtsasti hinnatõusuga,” märkis Nestor. Tema sõnul ollakse harjunud, et Eestis niikuinii hinnad kasvavadki hästi kiiresti. “No tead, nõme küll, aga mis siis ikka.”