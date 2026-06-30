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Kaamos Grupi juht: otsime kolmandat koduturgu

Kinnisvaras ja energeetikas aktiivselt laienev Kaamos Groupi otsib praegu kinnisvara suunal Eesti ja Läti kõrvale kolmandat koduturgu, ütles grupi juht Gert Jostov.
Gert Jostov avas Kaamos Grupi laienemisplaane.
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