Kuumalainega läbi Euroopa pedaalinud Rait Ratasepp: 10 minutit uinakut ja 5-6 tundi muretut väntamist

Rait Ratasepp
rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et tema teekonna kõige raskem hetk saabus Leedus, kui oli rattaga sõitnud järjest 22 tundi. Pärast 2-3 tunni pikkust und äratas Ratasepa tiimiliige ultrasportlase üles, kuid Ratasepp ei saanud enam toimuvast aru. "Ma ei saanud aru, kus ma olen, mis ma teen. See oli uus kogemus," kirjeldas ta.
Lisaks rääkis Ratasepp, mida märkas kuumalaine ajal Euroopat läbides, millele mõtleb pikaajalise pingutuse ajal ja milline on tema järgmine katsumus.
Rait Rataseppa intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.